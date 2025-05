Vídeo mostra acidente que matou motociclista na região; ASSISTA

Imagem de um vídeo mostra o momento do acidente que matou uma motociclista na tarde da última quinta-feira (1º), após se envolver em um acidente na rodovia SP-55, na altura do bairro Massaguaçu, em Caraguatatuba, no Litoral Norte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a imagem, a vítima perdeu o controle da moto e colidiu contra o canteiro central da via. Com o impacto da batida, a motociclista foi arremessada do veículo e bateu duas vezes na pista.