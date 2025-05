VÍDEO: Idoso é violentamente agredido após ajudar casal na rua

Um idoso de 75 anos foi agredido ao tentar ajudar um casal que havia acabado de cair de bicicleta em uma rua de Gurupi, no sul do Tocantins. O caso aconteceu na tarde do último sábado (3), e foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram o momento em que o idoso se aproxima para prestar socorro e, em seguida, é atacado por um dos envolvidos na queda.

O agressor desfere socos e chutes contra o idoso, que cai no chão e fica inconsciente. Moradores prestaram os primeiros socorros e acionaram o resgate.