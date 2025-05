Preço da cesta básica cai 0,53% no Vale após 7 altas seguidas

O preço da cesta básica caiu no Vale do Paraíba e abril, na comparação com março, após sete meses seguidos de aumento. A queda foi de 0,53% na região, segundo levantamento do Nupes (Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais) da Unitau (Universidade de Taubaté). O valor caiu de R$ 2.946,88 em março para R$ 2.931,13 em abril, redução de R$ 15,75 para o bolso do consumidor.

Os aumentos no preço da cesta básica vinham desde setembro de 2024, com maior alta de 1,90% em fevereiro deste ano.