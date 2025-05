R$ 151 bi em encomendas: Embraer bate recorde histórico em 2025

A Embraer registrou uma carteira de pedidos de US$ 26,4 bilhões (R$ 151 bilhões na atual cotação do dólar) no primeiro trimestre de 2025, valor que supera o recorde histórico estabelecido no trimestre anterior – US$ 26,3 bilhões no quarto trimestre de 2024. Na comparação com o mesmo período do ano passado, quando a carteira estava em US$ 21,1 bilhões, o crescimento foi de 25%.

A empresa entregou 30 aeronaves no primeiro trimestre de 2025, resultado 20% acima do mesmo trimestre do ano passado, quando 25 aviões foram entregues.