VEJA: Namorada descobre traição e chá de bebê da amante vira caos

Viralizou o vídeo de um chá de bebê que terminou em uma grande confusão.

Durante o evento, realizado em um shopping center, uma mulher descobriu que a grávida era amante do seu namorado. É o que diz o 'Portal de Guarulhos', que divulgou o vídeo da confusão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.