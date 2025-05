Incêndio atinge lavanderia de residência em Caraguatatuba

Um incêndio atingiu a lavanderia de uma residência localizada no bairro Jaraguazinho, em Caraguatatuba, na manhã desta terça-feira (6). Não houve vítimas e ninguém ficou ferido.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O Corpo de Bombeiros informou ter sido acionado por volta das 11h25 e enviou duas viaturas ao local para conter as chamas. Segundo informações, o fogo estava concentrado na área de serviço da casa.