Feriado termina com 1 morto e 24 feridos em rodovias da região

Balanço da PRF (Polícia Rodoviária Federal) divulgado nesta terça-feira (6) aponta que uma pessoa morreu e 24 ficaram feridas em rodovias federais do Vale do Paraíba durante o feriado prolongado do Dia do Trabalhador.

A operação da PRF foi realizada entre os dias 30 de abril e 4 de maio nas rodovias federais de São Paulo. Nesse período, de acordo com a PRF, foram registrados 28 acidentes em estradas federais da região, principalmente a rodovia Presidente Dutra.