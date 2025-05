Pai infarta e morre ao ser informado sobre o falecimento do filho

O caso aconteceu nesta última segunda-feira (5), em Barro Alto (GO). Vilmar de Vasconcelos Silva, de 61 anos, sofreu um ataque cardíaco ao tomar conhecimento da morte do filho Tales Matias Vasconcelos, de 32 anos, em um acidente na BR-414, em Cocalzinho de Goiás.

O carro de Tales bateu de frente com um caminhão. Vilmar, que era responsável pelo cartório de Iaciara (GO), passou mal e morreu diante do choque da perda do filho amado.

A comunidade, familiares e amigos ficaram abalados com a dupla perda que se abateu sobre a família Vasconcelos. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) investiga a dinâmica do acidente.