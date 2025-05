São José anuncia lateral que veio de time da Série A-4

O São José oficializou a chegada do lateral-esquerdo Mateus Petri, de 23 anos, para reforçar o elenco na disputa da Copa Paulista, prevista para começar em junho. O jogador atuou recentemente pelo Grêmio São-Carlense na edição deste ano do Paulistão A4 e também na Copa Paulista.

Formado nas categorias de base do XV de Piracicaba, onde iniciou sua trajetória profissional, Petri também passou pelo São Paulo no início da carreira, ainda no sub-13. Em 2024, o lateral teve destaque vestindo a camisa do SKA Brasil, equipe que chegou às semifinais do Campeonato Paulista da Série A4.