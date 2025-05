Três homens são detidos por morte de jovem em adega de Jacareí

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os homens foram identificados por investigadores da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Jacareí e, com base em troca de informações entre as policiais de São Paulo e Minas, eles foram abordados no município de Wenceslau Braz, região de Itajubá, no sul de Minas.

Os suspeitos, que fugiram de Jacareí após serem identificados, foram conduzidos à delegacia em Minas, ouvidos e liberados. Eles não ficaram presos, uma vez que não havia pedido de prisão, que deve ser representada pelo delegado de Jacareí no curso das investigações.

Na confusão, Marcos Felipe foi baleado, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A vítima fatal estava com a esposa, de 27 anos, e amigos na adega, quando, de acordo com o boletim de ocorrência, pessoas desconhecidas passaram a encará-lo.