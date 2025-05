Homens são detidos no Vale por suspeita de lavagem de dinheiro

Dois homens foram detidos pela Polícia Militar, em Lorena, com dinheiro e comprovantes de pagamento de origem desconhecida, após saques em agência bancária. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (5).

Policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante policiamento ostensivo, foram acionados por um homem informando que dois indivíduos realizavam saques de grandes quantias em agência bancária de Lorena.