VÍDEO: Com 500 vagas, mutirão do emprego atrai multidão no Vale

A rede de supermercardos vai realizar um mutirão de empregos em Taubaté, entre esta terça (6) e a próxima quinta-feira (8), para preencher 500 vagas na nova unidade, que será inaugurada na cidade nos próximos meses. A seleção ocorrerá das 8h às 17h, na Faculdade Anhanguera, na avenida Charles Schnneider, nº 585, no bairro Parque Senhor do Bonfim.

O mutirão de vagas realizado pela rede Tauste Supermercados, em Taubaté, atraiu uma multidão de pessoas em busca de emprego nesta terça-feira (6). São 500 novos postos de trabalho. Nas redes sociais, o tamanho da fila gerou debate. "É o desespero do desemprego", comentou um leitor.

As oportunidades incluem vagas para pessoas com deficiência (PCDs) e para candidatos com mais de 50 anos de idade. Não há exigência de experiência anterior. Para participar, os interessados devem levar currículo impresso e documento de identidade. A recomendação é chegar cedo para garantir o atendimento.

A nova loja do hipermercado está sendo construída na Rua Edmundo Morewood, nº 739, na Vila Edmundo, nas proximidades da Avenida Charles Schneider. A unidade seguirá o modelo da loja de São José dos Campos, com diversidade de produtos e serviços, além de um estacionamento com 500 vagas.