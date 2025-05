Embraer reporta prejuízo ajustado de R$ 429 mi no 1º trimestre

A Embraer apresentou prejuízo líquido ajustado de R$ 429 milhões no primeiro trimestre de 2025. O resultado contrasta com o lucro ajustado de R$ 1,09 bilhão no quarto trimestre de 2024. Também é seis vezes maior do que as perdas ajustadas do primeiro trimestre do ano passado, que somaram R$ 63,5 milhões.

Segundo o informe de resultados divulgado nesta terça-feira (6), o desempenho da companhia foi prejudicado por R$ 728 milhões em impostos diferidos e por mais R$ 192 milhões referentes a opções de compra de ações da Eve, subsidiária da Embraer que desenvolve o “carro voador”.