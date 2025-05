Matou 'amigo' a facadas após noite de bebedeira

Vanderson Pereira Ramos, de 37 anos, foi fatalmente esfaqueado após uma discussão com um amigo, identificado apenas pelas iniciais C. A. N., de 56 anos. O incidente ocorreu na noite de sábado (03), no bairro Parque Atalaia, em Cuiabá.

De acordo com os primeiros relatos, os dois homens estavam consumindo bebida alcoólica juntos quando começaram a discutir.