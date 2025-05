Justiça condena restaurante que ameaçava funcionário com chibata

A Justiça Federal no Rio de Janeiro condenou quatro pessoas por submeterem trabalhadores a condições degradantes, semelhantes à escravidão, em dois restaurantes localizados em Teresópolis, na Região Serrana do estado.

Conforme o Ministério Público Federal (MPF), uma das vítimas relatou que os empregadores utilizavam chicotes e atiravam objetos para ameaçar os funcionários.