Agora: macaco é encontrado na rua no Jd. Interlagos, em São José

Moradores do Jardim Interlagos, na zona sul de São José dos Campos, se depararam com uma cena inusitada na noite desta segunda-feira (5): um macaco foi flagrado circulando livremente pela rua Vicente Pavanelli, despertando curiosidade e preocupação entre os populares.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo relatos de vizinhos, o primata teria pertencido a uma mulher que faleceu recentemente. Desde então, o animal ficou sob os cuidados de outra moradora do bairro. No entanto, segundo informações repassadas por testemunhas, a nova responsável já possui outro macaco, o que teria provocado conflitos entre os animais e motivado a fuga do que foi visto nas ruas. “Ele fugiu e parece que a atual cuidadora não quer mais ficar com ele”, disse um morador.