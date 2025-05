Bebê de 9 meses morre após medicamento na veia

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS) investiga a morte de uma bebê de nove meses, que ocorreu no dia 29 de abril, na ala de pediatria da Santa Casa de Misericórdia, em Campo Grande (MS). O óbito é suspeito de ter ocorrido após a criança receber medicação intravenosa.

De acordo com o relato da mãe, ela havia levado a filha ao hospital na semana anterior para a aplicação de vacinas obrigatórias, incluindo a da gripe.