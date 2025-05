Cruel, traficante é preso pela PM após matar 3 meninos

A Polícia Militar prendeu nesta segunda-feira (5( um homem acusado de envolvimento na morte de três crianças no Morro da Castelar, em Belford Roxo, Baixada Fluminense, em 2020.

Identificado como Lucas do Nascimento Bruno, conhecido pelos apelidos LC ou Luquinha, ele estava foragido e é apontado pelas investigações como gerente do tráfico de drogas na região. A prisão foi realizada por equipes do 39º Batalhão da PM (Belford Roxo).