Estrela do reggae e do TikTok, cantor é morto ao vivo

Um cantor de reggae, conhecido nas redes sociais por suas transmissões ao vivo e popularidade no TikTok, foi morto de forma violenta durante uma live.

A vítima, identificada como Jabari, foi surpreendida por um homem encapuzado e mascarado, que se aproximou por trás enquanto o artista dançava diante da câmera. Sem aviso, o atirador efetuou disparos à queima-roupa, atingindo a cabeça e as costas do cantor.