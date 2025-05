Abusava da prima de 13 anos, tia denunciou e ele acabou preso

Em Diamantino, Mato Grosso, a Polícia Militar prendeu um homem de 38 anos durante a madrugada desta segunda-feira (5). Ele é apontado como o principal suspeito de abusar sexualmente de sua prima de apenas 13 anos.

A detenção aconteceu depois que a mãe da vítima procurou a polícia por volta da 1h30 da manhã. De acordo com o relato, a adolescente foi atacada na residência de seu pai, onde o suspeito também mora.