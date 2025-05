VÍDEO: Criminosos assaltam e transmitem ao vivo no Insta

Criminosos realizaram uma transmissão ao vivo nas redes sociais enquanto assaltavam um motociclista em Bertioga, litoral de São Paulo.

A ação foi registrada em vídeo por um dos envolvidos, que filmou o momento em que a vítima foi abordada sob ameaça de arma de fogo e teve a motocicleta levada.