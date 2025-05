'BBB' no Motel: imagens de câmera oculta vazam e casal é exposto

Um motel localizado na cidade de Prata, no Triângulo Mineiro, divulgou uma nota de repúdio após a divulgação ilegal de imagens íntimas de um casal que utilizava as instalações do estabelecimento. As imagens foram gravadas por uma câmera oculta, descoberta durante uma manutenção realizada no ano passado.

De acordo com o comunicado, assim que a câmera foi encontrada, a administração acionou as autoridades competentes. O motel informou que está colaborando com as investigações e reunindo provas para responsabilizar judicialmente os envolvidos na produção e na disseminação do material.