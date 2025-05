Turista de São José relata agressão e roubo durante show de Gaga

O que era para ser a realização de um sonho acabou em trauma para Nilbert Tavares, de 27 anos, morador de São José dos Campos. Ele afirma ter sido espancado e assaltado após passar mal durante o show da cantora Lady Gaga, realizado no último sábado (3), em Copacabana, no Rio de Janeiro. A vítima registrou boletim de ocorrência denunciando o crime.

Fã da artista desde a infância, Nilbert viajou ao Rio em uma excursão organizada no Vale do Paraíba. O grupo partiu na noite de sexta-feira (2) e chegou à capital fluminense na manhã do dia seguinte. Durante o início da apresentação, ele começou a passar mal e precisou ser atendido no ambulatório do evento.