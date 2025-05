Yara, de 10 anos, foi embriagada antes de ser morta

Laudos periciais apontaram que Yara Karolaine, de apenas 10 anos, morreu em decorrência de politraumatismo na região cervical e por ter álcool no organismo. O caso aconteceu no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, e o inquérito policial foi concluído nesta segunda-feira (6).

O principal suspeito, um motorista da Prefeitura de Água Boa, de 56 anos, foi indiciado. Ele confessou o crime no momento da prisão, afirmando estar "possuído pelo capetão", segundo informações da Polícia Civil.