Acusado de abuso contra duas meninas é preso em casa

Um jovem de 26 anos foi detido em flagrante em Três Lagoas, a 323 quilômetros de Campo Grande, sob a acusação de ter cometido abusos sεxuais contra duas irmãs, de 11 e 14 anos, residentes no Bairro Vila Alegre.

Conforme informações do 24h News MS, a prisão do suspeito ocorreu em uma casa situada nas proximidades da residência das vítimas.