Vídeo: motociclista e garupa arremessados após choque com carro

Um casal que seguia de moto ficou ferido após um acidente na Avenida das Bandeiras, em Campo Grande.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Eles foram atingidos por um carro no momento em que trafegavam em direção ao centro da cidade. A mulher estava na garupa da motocicleta.