Acusado de esfaquear professora tenta fugir, mas acaba preso

Vilmar Meza, acusado de esfaquear a companheira, a professora Indiamara Vendruscolo, de 44 anos, foi preso neste domingo (4) em Rio Verde de Mato Grosso, a cerca de 194 km de Campo Grande. A prisão foi realizada por equipes da Polícia Civil.

De acordo com informações do portal Rio Verde News, o suspeito foi localizado por meio do monitoramento de câmeras de segurança do Conselho de Segurança local. A identificação da placa da motocicleta que ele utilizava foi essencial para rastrear seus deslocamentos pela cidade.