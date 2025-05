Surtado, homem ataca pais com enxada, avança na PM e leva tiro

Um homem de 27 anos foi baleado pela Polícia Militar na tarde deste domingo (4), após tentar agredir os policiais com um pedaço de madeira.

Horas antes, ele teria atacado o próprio pai, de 63 anos, com uma enxada, ameaçado a mãe, de 49, e agredido um irmão durante um surto.