Agora: motorista é socorrida após acidente no Vale

Um acidente envolvendo dois veículos mobilizou equipes de resgate na noite desta segunda-feira (5), em Caraguatatuba, nas imediações da entrada do bairro Morro do Algodão. A colisão traseira ocorreu na pista sentido São Sebastião, quando a condutora de um dos carros perdeu o controle da direção e atingiu a traseira de uma caminhonete.

A motorista, de cerca de 30 anos, ficou presa entre as ferragens e precisou ser retirada por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros, que atuaram com o uso de equipamentos especiais e seguindo os protocolos de segurança. Com dores pelo corpo, a mulher foi levada à Unidade de Pronto Atendimento para avaliação médica.