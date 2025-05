Tentou incendiar família com isqueiro e álcool, mas acabou preso

Um homem de 30 anos foi preso pela Polícia Militar na cidade de Pérola, no Paraná, na noite de domingo (4), após ameaçar sua família.

De acordo com o boletim policial, ele estava aparentemente sob efeito de álcool quando tentou agredir a companheira e o enteado com uma faca. O suspeito também teria tentado atear fogo neles usando álcool e um isqueiro.