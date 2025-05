VÍDEO: Assaltantes transmitem ao vivo roubo de moto a mão armada

Um motociclista foi vítima de um assalto na última segunda-feira (29/4) em Bertioga, no litoral de São Paulo, enquanto pelo menos três criminosos transmitiam a ação ao vivo nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver os bandidos abordando a vítima à mão armada e fugindo com a motocicleta.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Bertioga, com apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal. A Secretaria de Segurança e Mobilidade local informou que o Coibe (Centro Operacional de Imagens de Bertioga) também auxilia nas buscas pelos suspeitos, que seguem foragidos.