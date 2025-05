Pais de Millena Brandão se despedem da filha nas redes sociais

Os pais da atriz mirim Millena Brandão, de 11 anos, compartilharam emocionadas mensagens de despedida para a filha, que faleceu na última sexta-feira (2) após lutar contra um tumor cerebral. Thays Brandão e Luiz Mourão publicaram nas redes sociais um texto carinhoso em homenagem à menina.

"Perdemos nossa menina no dia 2 de maio, mas temos certeza de que ela está nos braços de Deus, em um lugar lindo para brincar", escreveram. "As memórias que vivemos juntos ficarão guardadas para sempre, assim como sua alegria, que contagiava todos ao redor. A saudade já dói, e sabemos que será ainda maior com o passar dos dias."