Após 2 meses, mãe ainda aguarda respostas sobre morte de Bryan

Com a causa da morte ainda desconhecida, a mãe cobra agilidade nas investigações. “Uma criança teve um AVC, sangramento pulmonar e gastrointestinal... Essa que é a incógnita que a gente está.” O laudo do exame toxicológico do Instituto Médico Legal, segundo ela, ainda não foi entregue. “Inicialmente, o prazo era 30 dias. Já está chegando em 60. E até agora, nada. Eu vou quase todos os dias atrás de resposta”, desabafa. “As pessoas falam: ‘tem que ter paciência’. Mas como você vai ter paciência vivendo o que eu estou vivendo?”

Nas gravações do circuito de câmeras, Bryan aparece brincando durante uma aula de dança pela manhã. No entanto, à tarde, já demonstra sinais de mal-estar após a aula de educação física. Ele é visto encostado em uma parede, segurando a cabeça, e depois, cabisbaixo no refeitório. Funcionárias o acompanham até a saída da escola após ele vomitar.

A mãe questiona o acompanhamento do filho na unidade. “Ele estava em sofrimento, coçando a cabeça, chorando... O que eu vejo nisso tudo é uma falta de atenção no amor da vida do outro. Porque o meu filho era o amor da minha vida.”