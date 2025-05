'Safado' filma homens no banheiro e acaba atrás das grades

Um suspeito foi preso por importunação sexual após filmar homens no banheiro de um supermercado.

A prisão aconteceu no último sábado (3), em Dourados (MS).