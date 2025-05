Criança de 3 anos morre após madrasta esquecer trancada no carro

Uma criança de 3 anos foi encontrada sem vida dentro de um carro em Videira, no Oeste de Santa Catarina. O caso aconteceu no dia 25 de abril.

Segundo a polícia, a criança ficou trancada no veículo por cerca de 10 horas, entre as 7h da manhã e as 5h da tarde.