VÍDEO: Médico suspeito de matar namorada de 15 anos é preso

Bruno Tomiello, médico de 29 anos suspeito de assassinar a namorada de 15 anos com um tiro na cabeça, entregou-se à polícia nesta segunda-feira (5) em Guarantã do Norte, a 715 km de Cuiabá. Ele era procurado desde o último dia 1º, quando Kethlyn Vitória de Souza foi morta.

Imagens mostram o momento em que Tomiello chega à delegacia, visivelmente abalado e chorando, acompanhado por policiais. A prisão foi registrada pela Polícia Civil de Mato Grosso, que investiga o caso.