Acidente frontal entre carro e caminhão deixa dois mortos

Dois homens morreram em um grave acidente na rodovia MT-246, em Mato Grosso, no último domingo (4).

Eles estavam em um carro que acabou colidindo de frente com um caminhão. As vítimas tinham 32 e 23 anos e não resistiram ao impacto, falecendo ainda no local.