Taubaté anuncia técnico para disputa da Copa Paulista

O Taubaté definiu Rogério Henrique como o novo treinador da equipe para a disputa da Copa Paulista. Aos 46 anos, o técnico chega ao clube após uma boa passagem pelo CEOV Operário, time com o qual chegou à semifinal do campeonato estadual de Mato Grosso e também avançou para a segunda fase da Copa do Brasil, tendo deixado o Sport Recife pelo caminho na estreia do torneio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Agora, ele tem pouco mais de um mês para ajustar o Burrão e disputar a Copa Paulista. A estreia será no dia 15 de junho, fora de casa, contra o São José.