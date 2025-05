Mais de mil veículos 'deram pane' na Dutra no feriadão

Durante o feriado prolongado do Dia do Trabalho, a CCR RioSP realizou 1.038 atendimentos na Via Dutra (BR-116), rodovia que liga São Paulo e Rio de Janeiro. O levantamento abrange o período de 30 de abril a 4 de maio e mostra que a maior parte dos chamados foi relacionada a pane mecânica.

Na Dutra, os principais atendimentos foram: pane mecânica: 651 ocorrências; pane em faixa de rolamento: 142; pneu furado: 129; superaquecimento do motor: 35; pane seca (falta de combustível): 34; pane elétrica: 29; bateria descarregada: 18.

A concessionária mantém equipes de plantão 24 horas por dia, com monitoramento constante via Centro de Controle Operacional e rondas de inspeção.