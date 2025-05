Idoso é atacado por onça-parda e tem a vida salva por cachorro

Um idoso foi atacado por uma onça-parda em sua propriedade rural, localizada em Maquiné, no interior do Rio Grande do Sul, na manhã de domingo (4).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O homem conseguiu se salvar do ataque após a intervenção de um cachorro que estava com ele e confrontou o animal. Apesar de ferido, a vitima conseguiu montar em uma égua e buscar ajuda.