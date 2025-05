Médico é procurado por matar a tiro namorada de apenas 15 anos

O médico Bruno Felisberto do Nascimento Tomiello, 29 anos, é suspeito de ter matado a namorada, Kethlyn Vitoria de Souza, 15 anos. Ele é procurado pela polícia.

O crime aconteceu na madrugada do último sábado (3), na cidade de Guarantã do Norte (MT).