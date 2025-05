Avô morre ao entrar no mar com o neto em praia da região

Um idoso de 68 anos morreu afogado na praia do Guaecá, em São Sebastião, durante o feriado prolongado do Dia do Trabalhador. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (5) pelo GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo, que também registrou o salvamento de outras 48 pessoas entre os dias 1º e 4 de maio, em diferentes cidades do Litoral Norte de São Paulo.

De acordo com o GBMar, o caso fatal ocorreu no sábado (3), por volta das 13h. A vítima, moradora de Ferraz de Vasconcelos, estava no mar com o neto quando ambos foram surpreendidos por uma corrente de retorno e começaram a se afogar. Surfistas que estavam no local ajudaram a retirar os dois da água. O idoso chegou a ser socorrido pelo Samu e levado a um pronto-socorro, mas não resistiu.