Estado laico: MP mira emendas para eventos religiosos em Taubaté

O Ministério Público recomendou que a Prefeitura de Taubaté "somente promova a execução de emendas parlamentares impositivas" se "estiverem atendidos os fundamentos e os requisitos" previstos na Constituição Federal.

A Promotoria também recomendou que a Prefeitura "abstenha-se de promover a execução de emendas parlamentares que tenham como objetivo subvencionar festividades ou eventos de caráter eminentemente religioso, bem como festividades ou eventos promovidos por entidades religiosas, exceto quando houver caráter cultural reconhecido em lei ou a utilidade pública estiver documental e concretamente demonstrada em processo administrativo".