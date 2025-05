Padre é chantageado por ex-catequista após mandar fotos íntimas

Um padre procurou a polícia após ter sido vítima de chantagem de um ex-catequista, que cobrava dinheiro para não divulgar fotos íntimas do religioso.

O caso aconteceu no Piauí e é investigado pela polícia. O padre teria conhecido o ex-catequista em um site de relacionamento, em setembro de 2022, passando então a compartilhar fotos íntimas com ele.