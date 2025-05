São José contrata Flávio Henrique, meia que estava no Oeste

O São José oficializou a contratação do meio-campista Flávio Henrique, de 22 anos. O jogador, que teve atuações de destaque com a camisa do Oeste durante o Paulistão A2 de 2025, chega por empréstimo do São Bernardo FC para reforçar o elenco na disputa da Copa Paulista.

Antes de brilhar pelo Oeste, Flávio acumulou passagens por clubes como a Portuguesa e o Nação de Joinville, equipe com a qual disputou a elite do Campeonato Catarinense. Em 2024, além de participar do Paulista A2, ele também esteve presente na campanha do Oeste na Copa Paulista.