Arma é achada na mochila de criança de 8 anos dentro da escola

Um revólver foi encontrado dentro da mochila de uma criança de 8 anos, em uma escola na cidade de Sorriso (MT), na última sexta-feira (2).

A presença da arma foi notada pela diretora, que acionou a polícia. Os pais da criança foram chamados para prestar esclarecimentos. A mãe contou que, após passar a noite bebendo, colocou a arma na mochila da filha, mas se esqueceu de tirá-la de lá.