PRPPG: em 3º leilão de imóvel, Unitau baixa em 10% o lance mínimo

Após duas tentativas fracassadas de leiloar o prédio da PRPPG (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação), a Unitau (Universidade de Taubaté) fará uma terceira tentativa, mas deixa vez com uma redução de 10% no lance mínimo.

As propostas poderão ser feitas entre os dias 23 de maio e 5 de junho, pela internet. O imóvel fica na Rua Visconde do Rio Branco, no Centro de Taubaté.

Leilões.

Desde o início de 2023, a Unitau tentava vender três imóveis, sendo dois em Taubaté e um em Ubatuba. Após dois anos de tentativas fracassadas, a universidade alterou o modelo da licitação (que antes era de certames presenciais e agora passou a ser em leilões pela internet) e reduziu os valores pedidos.

No caso do prédio que abrigava o Departamento de Informática, no Jardim Santa Clara, o valor mínimo das ofertas caiu de R$ 16,4 milhões para R$ 13,2 milhões. Pelo prédio da PRPPG, o lance mínimo passou de R$ 8,5 milhões para R$ 6,2 milhões - e, agora, para R$ 5,5 milhões. E pela Casa de Ubatuba, o valor mínimo caiu de R$ 4,5 milhões para R$ 2,6 milhões.