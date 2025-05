VÍDEO: Bandido se dá mal e acaba atropelado e preso após crime

Um homem foi preso após tentar roubar um carro na avenida 9 de Julho, na região dos Jardins, bairro de São Paulo. O motorista do veículo não cedeu ao pedido do assaltante, que acabou colidindo com outro carro no cruzamento.

Um policial civil à paisana interveio e deu voz de prisão ao suspeito. A Polícia Militar foi acionada e o homem foi levado a um hospital para atendimento e, depois, à delegacia.