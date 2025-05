‘Menino de ouro’, jovem Ruan perde a vida em SJC: ‘tantos planos’

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A morte do estudante Ruan Hofacher da Silva, 19 anos, após colidir a motocicleta que pilotava com duas bicicletas, em São José dos Campos, causou comoção entre familiares e amigos, que se expressaram pelas redes sociais.

O acidente aconteceu na avenida Camerino Pereira dos Santos, no Jardim São Vicente, na região leste da cidade, na tarde da última quinta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador.

Ruan foi atendido pelo Samu e encaminhado, em estado grave, para o pronto-socorro do Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial. No entanto, o estudante não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. Os ciclistas evadiram-se do local do acidente.

Nas redes sociais, familiares e amigos de Ruan lamentaram a morte e despediram-se dele, com mensagens sobre o jovem estudante de São José.