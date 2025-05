São José Futsal estreia no Paulista em duelo regional com Campos

O São José Futsal estreia no Campeonato Paulista na noite desta terça-feira (6), quando faz duelo regional contra o AD Campos do Jordão, a partir das 19h30, no ginásio do Tênis Clube, em São José dos Campos.

Em crise na LNF (Liga Nacional de Futsal), onde soma apenas um ponto em três jogos, o time comandado pelo técnico Gabriel Oliveira quer ao menos um bom começo no estadual, onde é o atual vice-campeão. E o time de Campos do Jordão, que estreia no torneio, tentará surpreender os joseenses. E prometem endurecer o confronto.